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Факти / Надзвичайні події

У Києві дворічна дівчинка випала з шостого поверху

У Києві дворічна дівчинка отримала тяжкі травми внаслідок падіння з шостого поверху будинку на вулиці Чорнобильській.

У Києві дворічна дівчинка випала з шостого поверху

За попередніми даними, дитина вилізла на підвіконня балкону та зірвалася вниз. У цей час її матір була п’яна і спала.

Дівчинка вижила лише завдяки тому, що впала на насадження під будинком. Наразі вона перебуває у лікарні з тяжкими травмами.

Поліцейські також встановили, що її чотирирічна сестричка теж намагалася вилізти на підвіконня балкону, але дитину вчасно помітили робітники, які поряд проводили ремонтні роботи. Своїми криками вони налякали дівчинку, і вона повернулася у кімнату.

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Відкрито провадження за ст. 166 ККУ – Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

У жінки вилучили четверо малолітніх дітей, вирішується питання щодо позбавлення батьківських прав.

Їй також загрожує до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

До слова, нещодавно у Києві дитині розбили голову апельсином, який викинули з вікна.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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