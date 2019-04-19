На Донеччині в авдіївській школі №7 сталося розпилення перцевого газу. Постраждали 16 дітей, двоє госпіталізовані.

В Авдіївці Донецької області невідома особа розпилила балончик з перцевим газом у шкільному приміщенні.

За ​​медичною допомогою звернулися 16 дітей, а двох дівчаток госпіталізували.

– За попередніми оцінками – розпилили перцевий газ. Навчальний процес призупинений. Дві дівчини госпіталізовано, – зазначив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.

На місці працюють фахівці ДСНС та поліція.

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– Чекаємо на офіційні висновки експертів. Якщо це чиясь банальна дурість або навмисний вчинок,тоді буде над чим працювати представникам ювенальної поліції, – додав Малихін.

Нагадаємо, 15 квітня у роздягальні гімназії у Черкасах учні розпилили газ із балончиків, через що отруїлися 68 дітей.