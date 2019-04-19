PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У школі Авдіївки невідомий розпилив газ – постраждали 16 дітей

На Донеччині в авдіївській школі №7 сталося розпилення перцевого газу. Постраждали 16 дітей, двоє госпіталізовані.

У школі Авдіївки невідомий розпилив газ – постраждали 16 дітей

В Авдіївці Донецької області невідома особа розпилила балончик з перцевим газом у шкільному приміщенні.

За ​​медичною допомогою звернулися 16 дітей, а двох дівчаток госпіталізували.

– За попередніми оцінками – розпилили перцевий газ. Навчальний процес призупинений. Дві дівчини госпіталізовано, – зазначив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.

На місці працюють фахівці ДСНС та поліція.

Читайте: На Одещині 9-класник розпилив газ у школі – 36 дітей у лікарні

– Чекаємо на офіційні висновки експертів. Якщо це чиясь банальна дурість або навмисний вчинок,тоді  буде над чим працювати представникам ювенальної поліції, – додав Малихін.

Нагадаємо, 15 квітня у роздягальні гімназії у Черкасах учні розпилили газ із балончиків, через що отруїлися 68 дітей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трощили все: як “відпочили” у харківському сквері
На Одещині 9-класник розпилив газ у школі – 36 дітей у лікарні
У Львівській області повісився школяр
Зламані носи: у Хмельницькому батько старшоклaсника побив однoлітків сина (18+)
У чергу одразу після народження: як записати дитину в садок або школу
В окупованому Криму не залишилося україномовних шкіл – правозахисники
На Львівщині 78-річний вчитель на перерві побив п’ятикласника
Пожежа в гімназії Дніпра: уроки скасували
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка