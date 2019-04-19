В одному з сіл Житомирської області 32-річний чоловік зґвалтував 3-річну дівчинку.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін розповів, що у Житомирській області затримано 32-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 3-річної дівчинки.

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– 32-річний покидьок, раніше судимий за крадіжки, вчинив розпусні дії щодо 3-річної дитини. Він завів дівчинку до сараю у селі, де знущався над нею, там їх знайшла мати, – сказав він.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).

Раніше Факти ICTV писали, що в електричці Київ-Гребінка чоловік пограбував дівчину 2005 року народження, а після зґвалтував її.