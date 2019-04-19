У Тернополі знайшли мертвою 27-річну тату-майстриню.
У квартирі у Тернополі зарізали відому 27-річну тату-майстриню Тетяну Подвашецьку. Житло вона винаймала разом з чоловіком.
Дівчину знайшли мертвою знайома матері та майстер, який робив у них ремонт. Вона померла від трьох ножових поранень у серце та живіт.
Головним підозрюваним у вбивстві Тетяни став 25-річний Андрій Горбатюк, який часто приходив до неї в гості.
Чотири роки тому він почав радикально змінювати зовнішність. Він зробив собі вампірські ікла, згодом ельфійські вуха, на лоб приклеїв роги.
З часом Тетяна та її чоловік Руслан зробили знайомому унікальну процедуру – ін’єкціями залили в білки очей темні чорнила.
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Друзі Тетяни не сумніваються, що саме хлопець з демонічною зовнішністю вбив дівчину. Він не лише захоплювався сатанізмом, а й вживав важкі наркотики.
Під час розшуку підозрюваного, з’явилася інформація, що його мати знала про злочин. Правоохоронцям жінка розповіла, що тієї ночі син повернувся додому й зізнався у вбивстві. Взяв гроші та поїхав до Львова.
Підозрюваного Андрія Горбатюка затримали у Львові. Його вже привезли до Тернополя та оголосили підозру.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео .