У Тернополі знайшли мертвою 27-річну тату-майстриню.

У квартирі у Тернополі зарізали відому 27-річну тату-майстриню Тетяну Подвашецьку. Житло вона винаймала разом з чоловіком.

Дівчину знайшли мертвою знайома матері та майстер, який робив у них ремонт. Вона померла від трьох ножових поранень у серце та живіт.

Головним підозрюваним у вбивстві Тетяни став 25-річний Андрій Горбатюк, який часто приходив до неї в гості.

Чотири роки тому він почав радикально змінювати зовнішність. Він зробив собі вампірські ікла, згодом ельфійські вуха, на лоб приклеїв роги.

З часом Тетяна та її чоловік Руслан зробили знайомому унікальну процедуру – ін’єкціями залили в білки очей темні чорнила.

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Друзі Тетяни не сумніваються, що саме хлопець з демонічною зовнішністю вбив дівчину. Він не лише захоплювався сатанізмом, а й вживав важкі наркотики.

Під час розшуку підозрюваного, з’явилася інформація, що його мати знала про злочин. Правоохоронцям жінка розповіла, що тієї ночі син повернувся додому й зізнався у вбивстві. Взяв гроші та поїхав до Львова.

Підозрюваного Андрія Горбатюка затримали у Львові. Його вже привезли до Тернополя та оголосили підозру.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі молодики зняли вбивство чоловіка на відео .