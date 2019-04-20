Внаслідок ДТП з автобусом, який перекинувся вранці на трасі Алмати-Ташкент у Казахстані, загинули 11 людей і понад 30 постраждали.

Аварія у Жамбилській області Казахстану сталася у той момент, коли водій автобуса намагався об’їхати інше ДТП.

На 181 км дороги Алмати-Ташкент зіткнулися Toyota і вантажівка. У цей момент повз проїжджав пасажирський автобус. Його водій, намагаючись уникнути зіткнення, здійснив перекидання.

На місці аварії загинуло вісім осіб, ще 32 були госпіталізовані, але незабаром від отриманих травм померли ще троє постраждалих.

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У рятувальних роботах задіяні 50 чоловік та 15 одиниць спецтехніки, медицини катастроф і поліції, а також вертольоти.

Вина водіїв буде встановлена ​​в ході розслідування з урахуванням висновку судових експертиз.













У Казахстані перекинувся автобус з пасажирами – загинули 11 людей / 3 фотографии

Днями на острові Мадейра в Португалії автобус із туристами потрапив у ДТП, загинули 28 осіб.

Джерело: Tengrinews.kz

Фото: Tengrinews.kz