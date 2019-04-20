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Факти / Надзвичайні події

У Мексиці група людей розстріляла відвідувачів бару

В одному з найбільш небезпечних регіонів Мексики сталася масова стрілянина. 13 людей загинуло, четверо – поранені.

У Мексиці група людей розстріляла відвідувачів бару

Вночі 19 квітня озброєна група людей розстріляла відвідувачів бару. Це сталося у місті Мінатітлан, що на узбережжі Мексиканської затоки.

Під час стрілянини загинули 13 людей:  сім чоловіків, п’ять жінок і одна дитина. Ще чотири людини дістали поранення.

Мотиви злочину поки не встановлені. Представники штату розповіли, що члени озброєної групи шукали власника одного з міських барів.

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Багатий нафтою штат Веракрус протягом декількох років був епіцентром бандитизму та політичних корупційних скандалів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у центрі міста Кам’янське сталася стрілянина, у результаті якої постраждали громадський активіст і двоє перехожих.

Джерело: Euromedia24

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