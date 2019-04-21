21 квітня на дорозі Луцьк-Дубно, в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та пасажирський автобус, який злетів з дороги і перекинувся.

Водій та двоє пасажирів легкового автомобіля загинули, ще одного пасажира госпіталізували. Загалом внаслідок автопригоди 3 людей загинули, 16 – постраждали.





































На Волині авто зіткнулося з рейсовим автобусом – троє загиблих / 9 фотографий

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.

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