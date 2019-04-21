На автодорозі сполученням Луцьк-Дубно зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП загинуло троє людей.
21 квітня на дорозі Луцьк-Дубно, в селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy та пасажирський автобус, який злетів з дороги і перекинувся.
Водій та двоє пасажирів легкового автомобіля загинули, ще одного пасажира госпіталізували. Загалом внаслідок автопригоди 3 людей загинули, 16 – постраждали.
На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини ДТП.
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Фото: 12 канал