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Факти / Надзвичайні події

У Миколаївській області чоловік порвав бюлетень і кинув в урну

У селі Кінецьпіль (Миколаївська область) виборець порвав бюлетень і кинув в урну на знак протесту проти обох кандидатів.

вибори

На одній з дільниць у селі Кінецьпіль (Миколаївська область) чоловік порвав бюлетень, щоб продемонструвати свою непідтримку обох кандидатів на виборах президента України.

Читайте: 2 тур виборів 2019 – онлайн

На місці події розбираються поліцейські.

Раніше у Нікополі чоловік у стані алкогольного сп’яніння повідомив про мінування дільниці.

Джерело: Нацполіція

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