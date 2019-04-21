На виборчій дільниці в Тернопільській області померла людина.
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розповіла, що на виборчій дільниці №610496 у Тернопільській області померла людина.
Читайте: Другий тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)
Про інцидент повідомило Козівське відділення поліції Бережанського відділу.
Пізніше в поліції повідомили, що 75-річний чоловік помер близько 10.00 на виборчій дільниці в райцентрі Козова.
Пенсіонер встиг отримати бюлетень і проголосувати.
Йому стало погано, коли він вийшов з кабінки. До приїзду швидкої допомогу пенсіонеру надавав поліцейський.
Реанімаційні заходи проводили медики, але повернути до життя чоловіка не вдалося.
Причину смерті встановлять експерти.
Раніше у Нікополі чоловік у стані алкогольного сп’яніння повідомив про мінування дільниці.