На виборчій дільниці в Тернопільській області померла людина.

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук розповіла, що на виборчій дільниці №610496 у Тернопільській області померла людина.

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Про інцидент повідомило Козівське відділення поліції Бережанського відділу.

Пізніше в поліції повідомили, що 75-річний чоловік помер близько 10.00 на виборчій дільниці в райцентрі Козова.

Пенсіонер встиг отримати бюлетень і проголосувати.

Йому стало погано, коли він вийшов з кабінки. До приїзду швидкої допомогу пенсіонеру надавав поліцейський.

Реанімаційні заходи проводили медики, але повернути до життя чоловіка не вдалося.

Причину смерті встановлять експерти.

Раніше у Нікополі чоловік у стані алкогольного сп’яніння повідомив про мінування дільниці.