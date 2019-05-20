У Мукачеві військовий-контрактник загинув від вибуху невідомого предмета на території військового містечка по вулиці Берегівській.

19 травня, на Закарпатті в кареті швидкої допомоги помер 20-річний військовослужбовець, який отримав смертельні поранення після вибуху, ймовірно, гранати.

Інцидент стався за участі контрактника з військової частини А1556.

– У позаслужбовий час контрактник перебував поза межами військової частини. Не дотримувався правил безпеки, отримав травму від невідомого вибухового пристрою, що призвело до його смерті, – йдеться у повідомленні.

Поліція розслідує справу як самогубство. Правоохоронці встановлюють, який вибуховий пристрій спричинив трагедію.

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Свідків події немає, відомо, що загиблий не був жителем Закарпатської області.

Нагадаємо, на Харківщині через вибух снаряда загинув чоловік – він кинув у багаття боєприпас, який знайшов на городі.

Джерело: Закарпатський Легіон