Сьогодні в Одесі сталася ДТП за участю легковика та трамвая.
В Одесі на Люстдорфській дорозі, 140/1 трамвай влетів у легковик. У результаті аварії сильні пошкодження отримав автомобіль – розбите лобове скло, є вм’ятина. Також постраждав пасажир автомобіля, він звернувся до медиків за допомогою.
– Водій ВАЗ не надав перевагу руху трамваю у результаті чого сталося зіткнення, – йдеться у повідомленні.
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До речі, у Києві сталася ДТП за участю автобусу і Mercedes, аварія закінчилася бійкою водіїв.
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