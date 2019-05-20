PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Не поділили дорогу: в Одесі трамвай зім’яв легковик

Сьогодні в Одесі сталася ДТП за участю легковика та трамвая.

Не поділили дорогу: в Одесі трамвай зім’яв легковик

В Одесі на Люстдорфській дорозі, 140/1 трамвай влетів у легковик. У результаті аварії сильні пошкодження отримав автомобіль – розбите лобове скло, є вм’ятина. Також постраждав пасажир автомобіля, він звернувся до медиків за допомогою.

– Водій ВАЗ не надав перевагу руху трамваю у результаті чого сталося зіткнення, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Харкові чоловік влаштував розбій і вдарив себе в шию ножем

До речі, у Києві сталася ДТП за участю автобусу і Mercedes, аварія закінчилася бійкою водіїв.

Джерело: Патрульна поліція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Одеський професійний ліцей може залишитися без будівлі, а учні без дипломів
У центрі Києва водій вилетів на тротуар та збив двох жінок
У Німеччині перекинувся автобус: є жертви, понад 70 постраждалих
У Дніпрі зіткнулися три авто – загинула сім’я з дитиною
На Херсонщині легковик наїхав на скутер: загинули двоє дітей
У Запорізькій області легковик влетів у вантажівку – є загиблі
Страховики озвучили статистику ДТП з євробляхами
Одеські поліцейські зганьбилися флешмобом до Дня вишиванки
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка