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Факти / Надзвичайні події

У Харкові чоловік влаштував розбій і вдарив себе в шию ножем

У Харкові чоловік скоїв розбій, після чого вдарив себе в шию ножем.

У Харкові чоловік влаштував розбій і вдарив себе в шию ножем

У Харкові чоловік погрожуючи жінці-касиру, викрав 2 тис. грн, після чого втік.

– Патрульні виявили зловмисника. Чоловік поводив себе агресивно та погрожував навколишнім ножем. Потім він наніс собі поріз в область шиї, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

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Чоловіка госпіталізували. Затриманий раніше вже мав проблеми з законом та був судимий за майновий злочин.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) КК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді від 7 до 12 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Старобільську в банку чоловік підірвав гранату, після чого помер. Ще п’ятеро цивільних осіб і поліцейський поранені.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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