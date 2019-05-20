У Вінниці сьогодні вранці учениця шостого класу принесла до школи балончик із перцевим газом.

Спочатку дівчинка показала газовий балончик на уроці однокласниці, яка згодом його розпилила.

Постраждали п’ятеро учнів, їх було госпіталізовано. Наразі діти вже вдома.

Уроки довелося припинити, усіх учнів вивели на вулицю.

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А батьків школярок, які причетні до інциденту, притягнуть до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП – Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.









У Вінниці шестикласниця розпилила у школі перцевий газ / 2 фотографии

Нещодавно в одній з шкіл Коростишева Житомирської області внаслідок розпилення аерозольного газу дратівливої дії госпіталізували 13 дітей.