У Гамбурзі (Німеччина) батьки забули однорічну дитину на задньому сидінні таксі.
У Німеччині пара поспішала до лікарні і забула у таксі свою дитину. Вони залишили її на задньому сидінні автомобіля і виявили пропажу вже після того, як сплатили за проїзд і вийшли з машини.
Водій теж не підозрював, що у машині знаходиться дитина. Він припаркував таксі у підземному гаражі і пішов на обід. І тільки, коли повернувся почув дитину. Водій швидко викликав поліцію. Після перевірки у бригаді швидкої допомоги, дитина та її батьки возз’єдналися.
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До речі, у Феодосії вітер підняв повітряну кулю, коли у кошику знаходилася лише маленька дитина.
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