У Києві почастішали випадки нападу собак на людей.

У Києві агресивні собаки нападають на людей в громадських місцях. Захистити жертву від тварини часто не в змозі навіть господар.

Проте, власники в основному не розцінюють своїх вихованців, як загрозу і продовжують тренувати і вигулювати їх там, де заборонено.

На території гімназії №183 собака напала на дитину. Директор навчального закладу прийняла рішення обгородити школу парканом.

Читайте: Загризла на смерть. Хлопець нацькував собаку на свою дівчину під час побачення

Після цього власники собак почали скаржитися і навіть кілька разів його зрізали.

Така ж ситуація сталася і на території лікарні №5. Але керівництво прийняло жорсткі заходи – поставили паркан і таблички, а персонал зобов’язали стежити за порядком.

Також у Києві є школа, де ніяк не можуть впоратися з незаконним вигулом тварин.

Незважаючи на наявність зеленої зони для вигулу собак, власники тварин воліють гуляти на території навчального закладу.

До речі, у селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.