У Запорізькій області 80 людей утримували у “реабілітаційному центрі” в антисанітарних умовах і без повноцінного харчування.

У Запорізькій області розкрили незаконний реабілітаційний центр, в якому насильно утримували 80 осіб.

Проти людей, серед яких пенсіонери, а також алко- і наркозалежні особи, застосовувався психологічний і фізичний вплив.

Повідомляється, що людей утримували у приватних будинках із сигналізацією, огороджених великим парканом.

Лікування у “ребцентрах” люди не отримували. Крім того, вони перебували в антисанітарних умовах і без повноцінного харчування.

























Під Запоріжжям 80 осіб утримували у фейковому ребцентрі / 6 фотографий

Залишати територію бранцям не дозволялося. На вікнах будівель були встановлені решітки. Ключі від вхідних дверей знаходилися винятково у охоронців.

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У більшості випадків ініціаторами “лікування” ставали родичі утримуваних громадян, які платили за утримання близької людини щомісяця 8 тис. грн. Розцінки за утримання літніх людей були вище – 10-12 тис грн/міс.

Правоохоронці розслідують справу за ознаками ч. 3 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали трьох учасників транснаціонального наркоугруповання.