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Факти / Надзвичайні події

У Львівській області вантажний ліфт роздавив двох людей

У Львівській області двоє людей загинули внаслідок падіння ліфта.

У Львівській області вантажний ліфт роздавив двох людей

У селі Бучали Львівської області в складському приміщенні приватного підприємства вантажним ліфтом придавило двох людей.

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Рятувальники підняли ліфт та дістали тіла загиблих.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Раніше Факти ICTV писали, що у  Тернополі 45-річний чоловік загинув, впавши в шахту ліфта новобудови з восьмого поверху.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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