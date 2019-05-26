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Факти / Надзвичайні події

У Києві мотоцикліст в’їхав у Skoda і врізався в інший мотоцикл

У Києві мотоцикліст в’їхав у Skoda, а після цього відскочив у іншого мотоцикліста.

У Києві мотоцикліст в’їхав у Skoda і врізався в інший мотоцикл

У Києві на Набережному шосе (у бік моста Патона) сталася подвійне ДТП. Є травмовані, лікарі надають допомогу. Деталі аварії встановлюються.

Через ДТП утворився затор від Поштової Площі.

Читайте: ВАЗ відкинуло у дерево, BMW зім’яло, як бляшанку: на Полтавщині трапилася ДТП

До речі, сьогодні пішохідний міст, який з’єднує Арку Дружби народів та Володимирську гірку, був закритий, бо тріснуло скло. Зараз його відчинено для відвідувачів.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua

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