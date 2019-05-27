Яким буде 27 травня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День не сприяє початку чогось важливого. Краще звернути увагу на вирішення поточних питань. Добре доводити справи до завершення. Сьогодні сприятливо саме очищати і створювати основу для старту нового і важливого у майбутньому. А для цього добре провести аналіз, подивитися по сторонах і визначити, що з тих завдань, які висять, як дамоклів меч, і не дають рухатися вперед.

Може десь пора роздати борги, з чимось розпрощатися просто викресливши цей пункт зі свого щоденника назавжди тощо. День швидше за все буде штовхати на прояв емоцій досить активно. Бажано враховувати це і намагатися зберегти внутрішній баланс, навіть якщо зовні все йде у рознос.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей.

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До речі, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2019.