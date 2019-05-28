У Коломиї виявили вбитими у власному будинку відомого адвоката і його дружину.
На Івано-Франківщині, у місті Коломия, виявили вбитими у власному будинку відомого мецената й адвоката Михайла Петріва та його дружину.
Їхній будинок на вулиці Пушкіна підпалили, тому тіла виявили рятувальники, які виїхали за викликом на пожежу.
Повідомлення про пожежу у приватному будинку надійшло 27 травня о 19.50.
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Петріва і дружини виявлено вогнепальні поранення, а їхній будинок підпалили. Дітей під час трагедії вдома не було.
Нагадаємо, у Києві в Шевченківському районі столиці виявили вбитим співробітника АПУ.
Джерело: Дзеркало медіа
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