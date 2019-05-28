PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Коломиї знайшли вбитим відомого адвоката Петріва

У Коломиї виявили вбитими у власному будинку відомого адвоката і його дружину.

У Коломиї знайшли вбитим відомого адвоката Петріва

На Івано-Франківщині, у місті Коломия, виявили вбитими у власному будинку відомого мецената й адвоката Михайла Петріва та його дружину.

Їхній будинок на вулиці Пушкіна підпалили, тому тіла виявили рятувальники, які виїхали за викликом на пожежу.

Повідомлення про пожежу у приватному будинку надійшло 27 травня о 19.50.

Читайте: Все було залито кров’ю! На Одещині жорстоко вбили бізнесмена

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Петріва і дружини виявлено вогнепальні поранення, а їхній будинок підпалили. Дітей під час трагедії вдома не було.

Нагадаємо, у Києві в Шевченківському районі столиці виявили вбитим співробітника АПУ.

Джерело: Дзеркало медіа 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю
Все було залито кров’ю! На Одещині жорстоко вбили бізнесмена
У центрі Києва за 100 грн вбили жінку-двірника
Вбивство Гандзюк: суд заочно заарештував одного з підозрюваних
Жорстоке вбивство родини фермера на Вінниччині: подробиці і версії
В Афганістані вбили ватажка ІДІЛ
Масове вбивство в РФ: знайдено тіла п’яти осіб, зокрема дитини
Справа Гандзюк: підозрюваного Павловського випустили з СІЗО
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка