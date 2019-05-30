МЗС України вживає заходів для встановлення особи капітана катера, що затонув у Будапешті.
Капітаном пасажирського круїзного судна, який затонув на річці Дунай в Угорщині, був український громадянин.
Про це повідомила угорська поліція.
У зв’язку з цією інформацією, консул України в Угорщині намагається встановити особу капітана річкового судна Viking Sygin, щоб надати йому консульський захист.
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Як повідомлялося, у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.
Фото: Palitra
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