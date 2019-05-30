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Факти / Надзвичайні події

Капітаном затонулого судна у Будапешті був українець – поліція

МЗС України вживає заходів для встановлення особи капітана катера, що затонув у Будапешті.

Капітаном затонулого судна у Будапешті був українець – поліція

Капітаном пасажирського круїзного судна, який затонув на річці Дунай в Угорщині, був український громадянин.

Про це повідомила угорська поліція.

У зв’язку з цією інформацією, консул України в Угорщині намагається встановити особу капітана річкового судна Viking Sygin, щоб надати йому консульський захист.

Читайте: Три версії авіакатастрофи Мі-8 на Рівненщині

Як повідомлялося, у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.

Фото: Palitra

Джерело: УНН

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