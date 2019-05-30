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Факти / Надзвичайні події

Катастрофа гелікоптера Мі-8: названо імена загиблих

У Збройних силах України назвали імена загиблих членів екіпажу військового гелікоптера Мі-8.

Гелікоптер

Під час катастрофи гелікоптера Мі-8 у Рівненській області загинули:

  • командир військової частини полковник Мазепа Ігор Ярославович;
  • бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович;
  • бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;
  • льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович.

За інформацією ЗМІ, рятувальникам вже вдалося знайти тіла двох загиблих.

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Продовжуються пошуки іще двох членів екіпажу військового гелікоптера.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 травня біля села Сестрятин розбився гелікоптер Мі-8.

Джерело: Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України

Фото: Dreamstime

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