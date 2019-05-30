У Збройних силах України назвали імена загиблих членів екіпажу військового гелікоптера Мі-8.
Під час катастрофи гелікоптера Мі-8 у Рівненській області загинули:
- командир військової частини полковник Мазепа Ігор Ярославович;
- бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович;
- бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;
- льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович.
За інформацією ЗМІ, рятувальникам вже вдалося знайти тіла двох загиблих.
У Рівненській області розбився військовий гелікоптер – 4 осіб загинули
Читайте: Пожежа на заводі Кузня на Рибальському – горить корабель
Продовжуються пошуки іще двох членів екіпажу військового гелікоптера.
Нагадаємо, пізно ввечері 29 травня біля села Сестрятин розбився гелікоптер Мі-8.
Джерело: Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України