У Збройних силах України назвали імена загиблих членів екіпажу військового гелікоптера Мі-8.

Під час катастрофи гелікоптера Мі-8 у Рівненській області загинули:

командир військової частини полковник Мазепа Ігор Ярославович;

бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович;

бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;

льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович.

За інформацією ЗМІ, рятувальникам вже вдалося знайти тіла двох загиблих.

У Рівненській області розбився військовий гелікоптер – 4 осіб загинули



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Продовжуються пошуки іще двох членів екіпажу військового гелікоптера.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 травня біля села Сестрятин розбився гелікоптер Мі-8.

Джерело: Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України