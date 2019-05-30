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Факти / Надзвичайні події

Три версії авіакатастрофи Мі-8 на Рівненщині

Військова прокуратура назвала версії катастрофи гелікоптера Мі-8 на Рівненщині.

Три версії авіакатастрофи Мі-8 на Рівненщині

Версії катастрофи гелікоптера Мі-8 на Рівненщині названі військовою прокуратурою під час брифінгу у Львові.

На думку експертів, до трагедії могли призвести технічна несправність, неякісне паливо, неякісна підготовка до проведення польотів.

У прокуратурі обіцяють дати правову оцінку всім версіям того, що сталося після досудового розслідування.

Читайте: Катастрофа гелікоптера Мі-8: названо імена загиблих

У Рівненській області розбився військовий гелікоптер – 4 особи загинули

Нагадаємо, пізно ввечері 29 травня біля села Сестрятин розбився гелікоптер Мі-8.

Фото: ДБР

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