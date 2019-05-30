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Факти / Надзвичайні події

У Мексиці в ДТП з автобусом загинули десятки паломників

У Мексиці вантажівка врізалася в автобус із паломниками, через що загинули люди.  

У Мексиці в ДТП з автобусом загинули десятки паломників

Щонайменше 23 людини загинули після того, як вантажний автомобіль врізався в автобус із католицькими паломниками на південному сході Мексики.

За даними мексиканської поліції, паломники поверталися додому після відвідин церкви у столиці Мехіко.

Також 30 людей постраждали в автокатастрофі й були доставлені до лікарні.

Читайте: Катастрофа гелікоптера Мі-8: названо імена загиблих

Попередньо, у вантажівки відмовили гальма і вона вилетіла на зустрічну смугу і врізалася в автобус.

Нагадаємо, 25 осіб постраждали після зіткнення 12 автомобілів в Іспанії.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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