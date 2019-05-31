Військова прокуратура назвала основну версію катастрофи гелікоптера Мі-8 на Рівненщині.

Основна версія катастрофи вертольота Мі-8 з військовими на Рівненщині – технічна несправність.

До такого висновку дійшла військова прокуратура.

Більше інформації правоохоронці отримають після розшифрування бортових самописців, які сьогодні вранці відправили до Києва.

Читайте: Катастрофа гелікоптера Мі-8: названо імена загиблих

У військовій прокуратурі зазначили, що під час обслуговування вертольота на Мотор Січі у грудні 2018 року жодних несправностей у техніці виявлено не було.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 травня біля села Сестрятин розбився гелікоптер Мі-8.

Фото: ДБР