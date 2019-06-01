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Факти / Надзвичайні події

Дзержинськ після вибухів: майже 80 постраждалих, пошкоджено 185 будинків

Внаслідок вибухів на пороховому заводі Кристал у російському Дзержинську постраждали 79 осіб.

Вибухи на заводі у Дзержинську

У Дзержинську Нижньогородської області після вибухів на заводі Кристал за медичною допомогою звернулися 79 осіб.

Серед постраждалих – 38 працівників заводу і 41 житель міста.

– Дітей серед них немає. Станом на 18.00 на стаціонарному лікуванні перебуває 15 осіб, одна пацієнтка в тяжкому стані, близькому до середнього, 14 – середнього ступеня тяжкості. Амбулаторна допомога надана 63 пацієнтам, – повідомляє МОЗ РФ.

Читайте: Момент вибуху на заводі Кристал у Росії

Адміністрація Дзержинська також підтвердила, що через вибухи повилітало скло у 185 житлових будинках.

На даний момент пожежу на оборонному заводі Кристал загасили.

Нагадаємо, вибухи на заводі у Росії сталися 1 червня. Слідчий комітет РФ порушив справу за фактом порушення вимог промислової безпеки на пороховому заводі Кристал у Дзержинську

Фото: tsyplenkovmusic

Джерело: Интерфакс

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