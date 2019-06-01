PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Постраждалі люди і розтрощені будівлі: наслідки вибуху в Росії

Вибухова хвиля вибивала вікна у будинках і магазинах Дзержинська.

Постраждалі люди і розтрощені будівлі: наслідки вибуху в Росії

Вибухи на заводі у Росії, які відбулися 1 червня у Дзержинську Нижегородської області, накоїли чимало лиха на вулицях міста.

Як видно на фотографіях, які постять у соцмережах місцеві жителі, вибухова хвиля вибивала вікна у будинках і магазинах.

Про велику потужність вибуху свідчить той факт, що у результаті нього вилітало не тільки скло, а й ламалися більш міцні конструкції будівель.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Постраждалі люди і розтрощені будівлі: наслідки вибуху в Росії / 7 фотографий

Читайте: Момент вибуху на заводі Кристал у Росії

За медичною допомогою після вибухів у Дзержинську звернулися 27 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, вибухи на заводі у Росії сталися 1 червня. Попередньо, НП сталася на заводі Кристал у цеху з виробництва тротилу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Момент вибуху на заводі Кристал у Росії
Вибухи на заводі у Росії: палає цех із виробництва тротилу
Заборона на космос: РФ потрапила в чорний список США
Через зв’язки з РФ: уряд Австрії відправили у відставку
Азовські маневри: чи буде загострення та напад з моря
Україна вимагатиме змінити статус Керченської протоки – Зеркаль
Вихід США з НАТО загрожує перемогою РФ у воєнному конфлікті – дослідження
У Мексиці розбився військовий вертоліт РФ – є жертви
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка