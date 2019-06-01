Вибухова хвиля вибивала вікна у будинках і магазинах Дзержинська.

Вибухи на заводі у Росії, які відбулися 1 червня у Дзержинську Нижегородської області, накоїли чимало лиха на вулицях міста.

Як видно на фотографіях, які постять у соцмережах місцеві жителі, вибухова хвиля вибивала вікна у будинках і магазинах.

Про велику потужність вибуху свідчить той факт, що у результаті нього вилітало не тільки скло, а й ламалися більш міцні конструкції будівель.





























Постраждалі люди і розтрощені будівлі: наслідки вибуху в Росії / 7 фотографий

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За медичною допомогою після вибухів у Дзержинську звернулися 27 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, вибухи на заводі у Росії сталися 1 червня. Попередньо, НП сталася на заводі Кристал у цеху з виробництва тротилу.