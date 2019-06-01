Попередньо, вибухи сталися на заводі Кристал у цеху з виробництва тротилу.

Вибухи на заводі у Росії сталися 1 червня у місті Дзержинськ Нижегородської області.

Повідомляється про декілька вибухів на заводі Кристал. Джерела в екстрених службах заявили, що надзвичайна подія сталася у цеху з виробництва тротилу.

У результаті вибухів розпочалася пожежа і зафіксовані обвалення.

Читайте: У Київській області у вікно ресторану кинули вибухівку

Також у довколишніх будинках місцевих жителів вибило скло.

За медичною допомогою після вибухів у Дзержинську звернулися 27 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у США на хімічному заводі прогримів вибух, у результаті чого постраждали люди.

Фото: Allmmain