PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вибухи на заводі у Росії: палає цех із виробництва тротилу

Попередньо, вибухи сталися на заводі Кристал у цеху з виробництва тротилу.

Вибухи на заводі у Росії: палає цех із виробництва тротилу

Вибухи на заводі у Росії сталися 1 червня у місті Дзержинськ Нижегородської області.

Повідомляється про декілька вибухів на заводі Кристал. Джерела в екстрених службах заявили, що надзвичайна подія сталася у цеху з виробництва тротилу.

У результаті вибухів розпочалася пожежа і зафіксовані обвалення.

Читайте: У Київській області у вікно ресторану кинули вибухівку

Також у довколишніх будинках місцевих жителів вибило скло.

За медичною допомогою після вибухів у Дзержинську звернулися 27 осіб. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у США на хімічному заводі прогримів вибух, у результаті чого постраждали люди.

Фото: Allmmain

Джерело: ТАСС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Постраждалі люди і розтрощені будівлі: наслідки вибуху в Росії
Момент вибуху на заводі Кристал у Росії
Заборона на космос: РФ потрапила в чорний список США
Через зв’язки з РФ: уряд Австрії відправили у відставку
Азовські маневри: чи буде загострення та напад з моря
Україна вимагатиме змінити статус Керченської протоки – Зеркаль
Вихід США з НАТО загрожує перемогою РФ у воєнному конфлікті – дослідження
У Мексиці розбився військовий вертоліт РФ – є жертви
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка