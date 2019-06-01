Слідчий комітет РФ порушив справу за фактом порушення вимог промислової безпеки на пороховому заводі Кристал у Дзержинську, де внаслідок вибуху постраждали 38 осіб.

На території порохового заводу у Дзержинську Нижегородської області РФ вдень 1 червня сталося кілька вибухів техногенного характеру.

– За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки виробничих об’єктів), – йдеться у повідомленні управління СК Росії у Нижньогородській області.

На місці вибухів продовжують працювати рятувальники.

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МНС Росії підтвердило, що кількість постраждалих під час вибухів на заводі у Дзержинську зросла до 38, четверо з них – у важкому стані.

Також РосЗМІ з посиланням на місцеве МНС повідомляють, що повністю зруйновано адміністративну будівлю заводу.

Нагадаємо, вибухи на заводі у Росії сталися 1 червня. Попередньо, НП сталася на заводі Кристал у цеху з виробництва тротилу.

Джерело: СК РФ

Фото: izanami24