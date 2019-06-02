У селі Великі Цепцевичі у Рівненській області 5-річного хлопчика на смерть придавило піноблоками.

У селі Великі Цепцевичі 5-річний хлопчик грав у дворі. Там були складені піноблоки, на які дитина і вирішила залізти. Але коли руками зачепилася, піноблоки впали на неї.

Хлопчика терміново госпіталізували у лікарню, проте, лікарям не вдалося врятувати йому життя. Він помер під час операції.

У поліції за даним фактом почали досудове розслідування за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою побутовий нещасний випадок).

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До речі, у Харківській області 61-річний чоловік вбив свого сина, а після цього наклав на себе руки.