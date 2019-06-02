У селі Великі Цепцевичі у Рівненській області 5-річного хлопчика на смерть придавило піноблоками.
У селі Великі Цепцевичі 5-річний хлопчик грав у дворі. Там були складені піноблоки, на які дитина і вирішила залізти. Але коли руками зачепилася, піноблоки впали на неї.
Хлопчика терміново госпіталізували у лікарню, проте, лікарям не вдалося врятувати йому життя. Він помер під час операції.
У поліції за даним фактом почали досудове розслідування за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою побутовий нещасний випадок).
Читайте: Були п’яні, розважалися: подробиці поранення поліцейськими 5-річного хлопчика
До речі, у Харківській області 61-річний чоловік вбив свого сина, а після цього наклав на себе руки.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+