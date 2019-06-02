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Знесення пам’ятника Жукову у Харкові: постраждали троє поліцейських

За фактом знесення активістами пам’ятника Жукову у Харкові були відкриті дві кримінальні справи.

Знесення пам’ятника Жукову у Харкові: постраждали троє поліцейських

Під час знесення пам’ятника Жукову у Харкові постраждали троє поліцейських.

– Група невідомих розпилили сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу і забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей і були доставлені у лікарню, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

За фактом правопорушення відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання за санкціями статей – до 5 років позбавлення волі.

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Знесення пам’ятника Жукову у Харкові: постраждали троє поліцейських / 2 фотографии

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До речі, 2 червня о 13.00 у Харкові біля Палацу спорту, де проходив з’їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова, влаштували акцію протесту – активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Джерело: Нацполіція

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