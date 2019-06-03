У Сінгапурі два винищувачі супроводжували пасажирський літак Scooter 385 через повідомлення про мінування.

Два винищувачі супроводжували літак з пасажирами Scooter 385 в Сінгапурі через загрозу вибуху.

На борту літака знаходилися 144 пасажири, які летіли з Філіппін.

Під час польоту поліцейським повідомили, що на борту знаходиться вибухівка.

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Пізніше виявилося, що повідомлення про мінування передав 13-річний хлопчик.

Літак вдало приземлився, а всіх пасажирів і членів екіпажу евакуювали.

Вибухівку на борту не знайшли.

До речі, у місті Богодухів Харківської області чоловік “замінував” м’ясокомбінат через те, що йому несвоєчасно виплачували зарплату.