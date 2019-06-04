У Харкові на проспекті Тракторобудівників близько 8.30 зіткнулися маршрутка і вантажівка.

Вранці у Харкові близько 8.30 на проспекті Тракторобудівників сталося зіткнення маршрутки з вантажівкою, у результаті чого постраждали 10 осіб.

Медики надають першу допомогу постраждалим у ДТП.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи і слідчі. З’ясовуються всі обставини і причини аварії.













У Харкові маршрутка зіткнулася з вантажівкою – 10 постраждалих / 3 фотографии

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Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що маршрутка, яка потрапила в аварію, може бути нелегальною.

За його словами, профільний департамент неодноразово звертався до транспортної інспекції стосовно відповідного питання, однак адекватних дій від інспекції не було.

До слова, у Боярці (Київська область) сталася масштабна аварія за участю маршруток.