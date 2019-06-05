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Факти / Надзвичайні події

Вбивство 5-річного хлопчика: підозрюваних поліцейських звільнили

Поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили.

Вбивство 5-річного хлопчика: підозрюваних поліцейських звільнили

Обох поліцейських, яких підозрюю у вбивстві хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, звільнили зі служби.

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За словами речника Нацполіції Ярослава Тракала, це найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування ДБР та рішення суду.

Поліцейських звільнили згідно з наказом по ГУ НП у Київській області від 3 червня 2019 року.

– Їх звільнення відбулося в порядку, передбаченому п. 6 ч. 1 ст. 77 Закону України Про Національну поліції, – відзначили в поліції.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

У вбивстві підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.

Фото: сensor

Джерело: Громадське

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