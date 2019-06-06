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Факти / Надзвичайні події

В Японії зійшов із рейок потяг метро

Лінія метро у Йокогамі, неподалік Токіо, призупинила роботу після того, як один із поїздів зійшов з рейок.

В Японії зійшов з рейок потяг метро

У метро Йокогами близько 4.20 ранку зійшов із рейок потяг метро, ​​в якому перебувало понад 100 пасажирів.

Це сталося біля станції Шимоїда – з рейок злетіли п’ять із шести вагонів.

Пасажирів евакуювали, ніхто не постраждав.

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За попередніми даними, причиною інциденту могло стати те, що під час нічної перевірки співробітник метро залишив на рейках спеціальне обладнання.

Швидше за все, перший поїзд наїхав на забуте обладнання.

Таких випадків тут не було з моменту початку експлуатації метро у 1972 році.

До слова, у метро Києва доволі часто трапляються інциденти з пасажирами, які падають на рейки.

Джерело: NHK

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