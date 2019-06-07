У Полтавській області грабіжники вдерлися до будинку, коли у ньому спала мама з двома дітьми.

У Гребінці на Полтавщині грабіжники вночі вдерлися до будинку. Вони зв’язали жінку, яка в цей момент знаходилась всередині, катували електрошокером та вимагали грошей.

Злочинці погрожували завдати шкоди її двом дітям, якщо вона не віддасть всі заощадження. Перелякана жертва віддала всі кошти, які були вдома.

До нападу грабіжники ретельно готувалися. Вони знали, що у цей час чоловіка вдома не буде. Напередодні йому зробили гарну пропозицію на роботі і він поїхав у Київську область.

Нападників не вдалося розпізнати. Вони були у масках та рукавичках.

Згодом у родині зрозуміли, що це був спланований напад і чоловік потрапив на гачок злочинців.

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Правоохоронцям вдалося вийти на слід злочинців. Ними виявилися місцеві мешканці – 29 та 30-річний громадяни. Одним із грабіжників є знайомий постраждалого, з яким вони раніше разом працювали.

Під час обшуку у затриманих вилучили всі кошти та зброю. Їм повідомили про підозру та взяли під варту.

Родина вимагає покарання для злочинців у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині пограбували банк.