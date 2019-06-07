Внаслідок вибуху невстановленого пристрою у полі поблизу Попасної Луганської області поранено двох трактористів.

Трактористи, що працювали у полі між Попасною та селом Новозванівка, підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

– Постраждалі хлопці, жителі села Троїцьке 1993 і 1971 років народження, отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У одного з них ще й контузія, – повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

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Наразі вони знаходяться у хірургічному відділенні Попаснянської центральної районної лікарні, їхній стан здоров’я задовільний.





















На Донбасі два тракториста підірвалися на міні / 5 фотографий

Нещодавно в окупованій Горлівці Донецької області внаслідок вибуху снаряда постраждали 70-річна жінка і п’ятирічна дівчинка.

Джерело: Юрій Клименко