Сильні зливи та град спровокували потоп в Севастополі.
У Севастополі, який знаходиться в анексованому Криму, через негоду затопило вулиці та двори.
Внаслідок сильних злив і граду жителям міста доводиться ходити по пояс у воді, автомобілі затопило, а вулиці більше нагадують річки.
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Крім того, через негоду сильні перебої з транспортом. Таксисти відмовляються виходити на рейси.
Потоп у Севастополі: авто під водою, вулиці перетворилися на річки / 4 фотографии
До слова, в одному з сіл Чернівецької області пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням.
Джерело: КП
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