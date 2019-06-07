У Німеччині жорстоко вбили українку та учасницю шоу Україна має талант Аллу Клішту.

Учасницю шоу Україна має талант 3 (2011 рік) Аллу Клішту жорстоко вбили у Німеччині, а потім викинули у річку Рейн на південному заході країни.

33-річна українка зникла ще наприкінці квітня, а 18 травня поліція знайшла її тіло. Однак про вбивство українки стало відомо лише зараз.

На сполох забили, коли дівчина не вийшла на роботу. Вона працювала у парку розваг Європа-Парк, розташованому у німецькому місті Руст. Алла Клішта брала участь у шоу під назвою Night Beat Angels.

Читайте: Жорстоке вбивство українки в Польщі – винні вже в поліції

За підозрою у вбивстві був заарештований 30-річний хлопець артистки, але офіційних звинувачень йому не висунули. Знайомі кажуть, що “він був милим, але стосунки у них були нестабільні”. Нещодавно вони розійшлися, але продовжували працювати разом.





















Тіло викинули у річку: учасницю Україна має талант по-звірячому вбили у Німеччині / 5 фотографий

Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю обручів, які вона одночасно розкручувала – 102 хула-хупи загальною вагою 20 кілограмів. Також вона була учасницею німецьких і румунських аналогів шоу Україна має талант.

На загибель Алли Клішти відреагували представники Україна має талант, вони виклали у її пам’ять ролик:

– Пам’яті Алли Клішти присвячується. Давайте згадаємо шлях артистки на проекті, історію її життя і найяскравіші номери незвичайної дівчини. Ми пам’ятаємо твій талант. Вічна пам’ять.

До речі, колишній співробітник лікарні в Німеччині отримав другий довічний термін, його визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів.

Фото: Alla Klyshta