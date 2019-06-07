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Факти / Надзвичайні події

У Моршині жінку вбило ударом блискавки

У Моршині (Львівська область) жінка загинула від удару блискавки.

молния

55-річна жінка загинула від удару блискавки в Моршині Львівської області.

Жінка займалася роботами на присадибній ділянці у момент, коли в неї влучила блискавка.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Читайте: На Львівщині блискавка вразила подружжя, чоловік загинув

Поліцейські встановлюють обставини трагедії.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та призначення експертизи.

До речі, в одному з сіл Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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