Станція метро Олімпійська закрита на вхід і вихід через анонімний дзвінок про мінування.

У Києві закрили станцію метро Олімпійська через дзвінок про мінування.

У прес-службі Київметрополітену повідомили, що станція закрита на вхід і вихід.

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Інформація про відновлення роботи буде опублікована після завершення перевірки.

Нагадаємо, близько 11.00 10 червня були закриті станції метро Театральна і Золоті ворота через дзвінок про мінування.

Вибухівку не виявили і через 40 хвилин станції відновили роботу в штатному режимі.

Також через нібито мінування була закрита станція метро Теремки, але її роботу вже відновили.

Джерело: КП Київський метрополітен

Фото: wikipedia.org