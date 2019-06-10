PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Четверта станція за день: у Києві “замінували” метро Олімпійська

Станція метро Олімпійська закрита на вхід і вихід через анонімний дзвінок про мінування.

олимпийская заминирована

У Києві закрили станцію метро Олімпійська через дзвінок про мінування.

У прес-службі Київметрополітену повідомили, що станція закрита на вхід і вихід.

Читайте: Роботи йдуть за графіком: відео будівництва метро на Виноградар

Інформація про відновлення роботи буде опублікована після завершення перевірки.

Нагадаємо, близько 11.00 10 червня були закриті станції метро Театральна і Золоті ворота через дзвінок про мінування.

Вибухівку не виявили і через 40 хвилин станції відновили роботу в штатному режимі.

Також через нібито мінування була закрита станція метро Теремки, але її роботу вже відновили.

Джерело: КП Київський метрополітен

Фото: wikipedia.org

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка