9 червня на Вінничині сталася ДТП, у результаті якої велика кількість хімікатів потрапила у річку Рось. Факти ICTV розбиралися, які наслідки аварії у регіоні та чи є загроза катастрофи.

9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у притоку річки Рось, перекинувся та загорівся. У результаті ДТП, яка сталася близько 5.00, одна тонна препаратів потрапила до водойми.

У Кабміні вже заявили, що загроз у зв’язку з викидом хімікатів у Рось немає, що підтверджують також і експерти. Водночас у річці деякі хімічні сполуки перевищують норми гранично допустимої концентрації, через що було організовано підвезення питної води автоцистернами для жителів Збаржівки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у воду та крадіжки цих речових з сільгосппідприємств. Правоохоронці не виключають умисний підпал авто з хімікатами.

Які хімікати потрапили у Рось

Спочатку Білоцерківська РДА Київської області повідомила, що воду було забруднено інсектицидом Нурел Д.

Пізніше влада Вінничини оприлюднила інформацію, заявивши, що серед препаратів, які потрапили до річки Рось, інсектицидів не було.

– Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день, – повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

За інформацією ЗМІ, з автомобіля, що потрапив у аварію, витекли фунгіциди Колосаль (в об’ємі 110 л.), Біцепс Гарант, Вензер, Майстер-Пауер (180 л.), Піктор, Тілмор (110 л.), Тарпал; гербіциди: Пріма, Тарга Супер, Тітус (порошок).

Наслідки, про які уже відомо

Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції. Через це водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел. За підрахунками ДСНС, запасу води вистачить на три доби.

Аби убезпечити людей і свійських тварин, зону НП позначили обмежувальними стрічками, а мешканців населеного пункту забезпечили привозною питною водою.

Влада Білої Церкви оприлюднили карту розташування громадських колодязів.

За інформацією Білоцерківської районної адміністрації, на території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм.

Пізніше у Вінницькій ОДА заявили, що наразі фактів загибелі представників тамтешньої фауни не зафіксовано.

Цю інформацію підтвердила працівниця реабілітаційного центру для пташок та звірів Місячна долина Олена Будзинська.

Попередньо сума збитків через викрадення отрутохімікатів у Липовецькому районі становить 700 тис. гривень. У Козятинському районі зловмисники заподіяли збитків попередньо на 170 тис. гривень, повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Чи є загроза?

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що загроз у зв’язку з викидом хімікатів у річку Рось на Вінничині немає, і міські водоканали знову можуть працювати у штатному режимі.

За інформацією еколога Олександра Познякова, до води потрапила група продуктів, які за класифікацією належать до третього класу токсичності (помірно небезпечні). Експерт пояснює, йдеться не про інсектицид Нурел Д, про який повідомлялося раніше.

– Тобто ситуація більше місцевого рівня (локальна), ніж катастрофічна, – пояснив він.

Нагадаємо, у Львові у ресторані Червона Рута отруїлися 18 гостей на весіллі.