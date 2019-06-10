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Масове отруєння у таборі на Буковині – 30 дітей у лікарні

У Чернівецькій області з літнього табору у Репужинцях з симптомами отруєння госпіталізовано 30 дітей.

Масове отруєння у таборі на Буковині – 30 дітей у лікарні

Внаслідок отруєння у таборі на Буковині до лікарні госпіталізовано 30 дітей.

Заступник директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Сергій Торський розповів, що 9 червня отримали скарги на біль у животі та блювоту у 30 дітей, які відпочивають у таборі в Репужинцях.

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Туди виїхали фахівці лабораторії та медики Заставнівської ЦРЛ.

Водночас у Держпродспоживслужбі Чернівецької області сказали, що стан хворих дітей – легкої тяжкості.

У таборі працює комісія, яка встановлює причину отруєння дітей.

Нагадаємо, на Харківщині однорічну дитину отруїли нітратами.

Джерело: АСС

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