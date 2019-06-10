У Чернівецькій області з літнього табору у Репужинцях з симптомами отруєння госпіталізовано 30 дітей.
Внаслідок отруєння у таборі на Буковині до лікарні госпіталізовано 30 дітей.
Заступник директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Сергій Торський розповів, що 9 червня отримали скарги на біль у животі та блювоту у 30 дітей, які відпочивають у таборі в Репужинцях.
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Туди виїхали фахівці лабораторії та медики Заставнівської ЦРЛ.
Водночас у Держпродспоживслужбі Чернівецької області сказали, що стан хворих дітей – легкої тяжкості.
У таборі працює комісія, яка встановлює причину отруєння дітей.
Нагадаємо, на Харківщині однорічну дитину отруїли нітратами.
Джерело: АСС
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