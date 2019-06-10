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Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині у відділенні пошти стався витік хімікатів

10 червня близько 11.00 на одному з поштових відділень міста Старокостянтинів Хмельницької області стався витік хімічної речовини.

На Хмельниччині у відділенні пошти стався витік хімікатів

У поштовому відділенні міста Старокостянтинів Хмельницької області стався витік невідомої хімічної речовини. Розлив небезпечної рідини ліквідовували за допомогою двох одиниць техніки та восьми рятувальників.

Як з’ясувалося пізніше, небезпечною речовиною виявився Норіл, який знаходився в одній з посилок. Через механічне пошкодження пластикова тара розгерметизувалася, і її зміст потрапив у навколишнє середовище.

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Норіл використовується для захисту сільськогосподарських культур від шкідників.

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На Хмельниччині у відділенні пошти стався витік хімікатів / 2 фотографии

До речі, 9 червня на Вінничині сталася ДТП, у результаті якої велика кількість хімікатів потрапила у річку Рось.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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