10 червня близько 11.00 на одному з поштових відділень міста Старокостянтинів Хмельницької області стався витік хімічної речовини.

У поштовому відділенні міста Старокостянтинів Хмельницької області стався витік невідомої хімічної речовини. Розлив небезпечної рідини ліквідовували за допомогою двох одиниць техніки та восьми рятувальників.

Як з’ясувалося пізніше, небезпечною речовиною виявився Норіл, який знаходився в одній з посилок. Через механічне пошкодження пластикова тара розгерметизувалася, і її зміст потрапив у навколишнє середовище.

Читайте: Мертві тварини та рак у місцевих: у Криму назріває екологічна катастрофа

Норіл використовується для захисту сільськогосподарських культур від шкідників.









На Хмельниччині у відділенні пошти стався витік хімікатів / 2 фотографии

До речі, 9 червня на Вінничині сталася ДТП, у результаті якої велика кількість хімікатів потрапила у річку Рось.