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Факти / Надзвичайні події

На концерті в Одесі вітер повалив металеву конструкцію

В Одесі під час концерту на Потьомкінських сходах 9 червня шквальний вітер повалив металеву конструкцію.

На концерті в Одесі вітер повалив металеву конструкцію

Внаслідок сильного вітру на Потьомкінських сходах в Одесі під час концерту впала висока металева конструкція з колонками.

Судячи з кадрів відео, ніхто, на щастя, не постраждав.

Двоє людей, які стояли поряд, встигли вчасно відскочити в бік.

Читайте: На фестивалі Kozak FEST буревій зірвав дах сцени

Нагадаємо, на фестивалі Kozak Fest 1 червня вітер зірвав крівлю сцени. Внаслідок цього загинула одна людина, двоє травмовані.

Джерело: Думская

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