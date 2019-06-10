У міській лікарні № 1 Маріуполя помер 2-річний хлопчик.
2-річний хлопчик помер у міській лікарні № 1 Маріуполя при прийнятті крапельниці з ліками.
Під час прийняття ліків у дитини почалися судоми і вона померла в реанімації.
Поліція проводить досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків лікарями.
Дитина потрапила до лікарні через отримані 29 травня опіки.
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Хлопчик отримав опіки 30% тіла, сівши в каструлю з окропом, яку заздалегідь приготувала його мати для купання дітей.
Дитину терміново доставили в стаціонар опікового відділення міської лікарні.
До слова, у Каліфорнії 11-річна дівчинка померла через алергічну реакцію на компонент зубної пасти.
Джерело: прокуратура Донецької області