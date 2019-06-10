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Почалися судоми під час крапельниці. У лікарні Маріуполя помер 2-річний хлопчик

У міській лікарні № 1 Маріуполя помер 2-річний хлопчик.

капельница

2-річний хлопчик помер у міській лікарні № 1 Маріуполя при прийнятті крапельниці з ліками.

Під час прийняття ліків у дитини почалися судоми і вона померла в реанімації.

Поліція проводить досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків лікарями.

Дитина потрапила до лікарні через отримані 29 травня опіки.

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Хлопчик отримав опіки 30% тіла, сівши в каструлю з окропом, яку заздалегідь приготувала його мати для купання дітей.

Дитину терміново доставили в стаціонар опікового відділення міської лікарні.

До слова, у Каліфорнії 11-річна дівчинка померла через алергічну реакцію на компонент зубної пасти.

Джерело: прокуратура Донецької області

Фото: Dreamstime

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