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Українці не можуть вилетіти з Борисполя до Єгипту понад 12 годин

Пасажири рейсу PQ 7001 Київ-Хургада не можуть вилетіти з аеропорту Бориспіль більше 12 годин.

борисполь

З аеропорту Бориспіль українці не можуть вилетіти більше 12 годин через перенесення рейсу.

Рейс PQ 7001 Київ-Хургада був запланований на 00.05, потім пасажирам повідомили про поломку літака.

У зв’язку з цим рейс переносили кілька разів.

На гарячій лінії аеропорту повідомили, що час вильоту встановлює авіакомпанія. В даному випадку – SkyUp.

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За словами пасажирів, їм пообіцяли подати аеробус Буковинських авіаліній з вильотом о 15.00.

У Борисполі підтвердили наявність рейсу BQ 7001 в Хургаду авіаперевізником Bukovyna Airlines.

– Але я не можу вам гарантувати, що пасажирів з рейсу SkyUp пересадять на цей літак, – сказав диспетчер гарячої лінії аеропорту.

Нагадаємо, аналогічна ситуація сталася в грудні 2018 року. Тоді три рейси в Шарм-ель-Шейх (Єгипет) з аеропортів Львів і Бориспіль затримувалися більш ніж на 12 годин.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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