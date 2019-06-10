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Факти / Надзвичайні події

Вертоліт врізався у дах хмарочоса в Нью-Йорку

У центрі Нью-Йорка вертоліт протаранив будівлю, після чого почалася пожежа.

Вертоліт врізався у дах хмарочоса в Нью-Йорку

У Нью-Йорку в районі Манхеттен вертоліт здійснив жорстку посадку на дах будівлі. Після чого почалася пожежа.

Читайте: У Рівненській області розбився військовий гелікоптер – четверо загиблих

На борту вертольота знаходився один чоловік, він отримав поранення. Будівлю евакуювали.

Раніше Факти ICTV писали, що в Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

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