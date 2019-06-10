У річці Рось, в яку напередодні потрапили хімікати через ДТП, фахівці не виявили сліди небезпечних інсектицидів.

Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що серед препаратів, які потрапили до річки Рось під час ДТП, інсектицидів не було.

Ці речовини, використовують в сільському господарстві і вони безпечні для навколишнього середовища.

– У результаті забору води на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовані концентрації небезпечних речовин, що перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки. Після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день чи на третій день, — сказав він.

Гижко зазначив, що на ділянці річки біля села Збаржівка не знайшли інсектицид Нурел Д.

Станом на 10.00 ранку аналіз води у трьох місцях показав, що на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовано ніяких перевищень гранично допустимої концентрації хімічних сполук.

Читайте: Що саме потрапило в річку Рось – список речовин

Перевищення допустимих норм вмісту фунгіцидів і гербіцидів зафіксовано тільки в місці, де вони потрапили в річку.

Ці речовини вкрадені з агропідприємства у Вінницькій області.

– На одному з агропідприємств області викрадено близько тонни отрутохімікатів. Злочинці, тікаючи з місця події, не впоралися з керуванням, у результаті чого автомобіль з отрутохімікатами перекинувся у водойму. В результаті ДТП автомобіль спалахнув, на місце події відразу викликали підрозділи ДСНС, – розповів Гижко.

Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.