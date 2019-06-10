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Вода у річці Рось безпечна – експертиза

У річці Рось, в яку напередодні потрапили хімікати через ДТП, фахівці не виявили сліди небезпечних інсектицидів.

Вода у річці Рось безпечна – експертиза

Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що серед препаратів, які потрапили до річки Рось під час ДТП, інсектицидів не було.

Ці речовини, використовують в сільському господарстві і вони безпечні для навколишнього середовища.

– У результаті забору води на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовані концентрації небезпечних речовин, що перевищують гранично допустиму норму.

Це речовини другого-третього класу небезпеки. Після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день чи на третій день, — сказав він.

Гижко зазначив, що на ділянці річки біля села Збаржівка не знайшли інсектицид Нурел Д.

Станом на 10.00 ранку аналіз води у трьох місцях показав, що на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовано ніяких перевищень гранично допустимої концентрації хімічних сполук.

Читайте: Що саме потрапило в річку Рось – список речовин

Перевищення допустимих норм вмісту фунгіцидів і гербіцидів зафіксовано тільки в місці, де вони потрапили в річку.

Ці речовини вкрадені з агропідприємства у Вінницькій області.

– На одному з агропідприємств області викрадено близько тонни отрутохімікатів. Злочинці, тікаючи з місця події, не впоралися з керуванням, у результаті чого автомобіль з отрутохімікатами перекинувся у водойму.

В результаті ДТП автомобіль спалахнув, на місце події відразу викликали підрозділи ДСНС, – розповів Гижко.

Нагадаємо, у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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