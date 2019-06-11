У Київській області чоловік напав на поліцейських.

У селі Дерев’янка Київської області місцеві мешканці викликали патрульних через чоловіка, який цькував на сусідів собаку та стріляв з рогатки.

Коли правоохоронці прибули на місце, то чоловік почав їм погрожувати.

Читайте: 52-річна жінка продавала гранати в підземному переході у Дніпрі

Під час спроби затримання правопорушника, одного з правоохоронців нападник вдарив по обличчю, а іншого вкусив за ногу, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Затриманому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Київській області чоловік викликав поліцейських, оскільки йому нібито погрожував брат. Коли правоохоронці приїхали на виклик, на них напали з сокирою.

Фото: patrolpolice_ua